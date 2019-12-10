Karşıyaka'dan Büyükşehir'e teşekkür

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, kulübe verdikleri destekten dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi ziyaret etti. Ziyarette Başkan Soyer ve Genel Sekreter Gökçe'ye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretinde imzaladığı yazının yer aldığı özel çerveve içinde bu sezon futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giydiği susmayan formaları hediye eden Büyükkarcı, belediye yönetimine teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen şubat ayında Karşıyaka'ya Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin yenilenmesinde kullanılmak için 5 milyon 430 bin TL nakit kaynak vermeyi kararlaştırmış, bu paranın çok büyük bölümünü de son aylarda kulübe aktarmıştı.