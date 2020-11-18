Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'dan minik Ayda'ya ziyaret

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'i ziyaret etti.

Karşıyaka Spor Kulübünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ayda Gezgin ve ailesinin ziyaret edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Yaşadığımız depremin ardından kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran, hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan'a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bahtınız açık olsun çocuklar." ifadelerine yer verildi.