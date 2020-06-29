Karşıyaka'dan desteğe özel kombine
FIFA kanalıyla kulübe puan silme ve küme düşürme tehdidi oluşturan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric'in faizleriyle 170 bin Euro tutan alacağını 13 Temmuz'a kadar kapatmak için taraftarla birlikte kampanya başlatan Karşıyaka, destek verenlere kombine bilet hediye edecek.
FIFA kanalıyla kulübe puan silme ve küme düşürme tehdidi oluşturan son eski yabancı futbolcu olan Igor Duric'in faizleriyle 170 bin Euro tutan alacağını 13 Temmuz'a kadar kapatmak için taraftarla birlikte kampanya başlatan Karşıyaka, destek verenlere kombine bilet hediye edecek. Duric kampanyasına 355 TL'lik destek olan herkese üzerinde, "Kalan son FIFA dosyası benim sayemde kapandı" yazılı yeni sezona özel futbol kombine kartı hediye edilecek. Yeşil-kırmızılılarda kulübün lisanslı ürün mağazasında satışa çıkıp üzerinde içki içen yeşil bir kertenkelenin bulunduğu tişört tasarımı ise sosyal medyada taraftarı kızdırdı. Taraftarlar, kulübün böyle bir sembolünün olmadığını belirterek tasarımı eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:42 Kaynak: DHA
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