Karşıyaka'dan gidenler kapışıldı

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırıp anlaşmaya vardığı yeni isimlere resmi imza attırmaya çalışan Karşıyaka'nın yollarını ayırdığı altyapı patentli isimler farklı kulüplere transfer oldu. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon takımın en golcü ismi olan Hakan Kuş, İskenderun Futbol Kulübü'ne imza atarken, sezon içinde sözleşmesi feshedilen Battal, Ceyhanspor'un yolunu tuttu. Sözleşmesi bittikten sonra teknik heyetin raporuyla yeni mukavele önerilmeyen takımın en tecrübeli isimlerinden Anıl, Kahramanmaraşspor'a imza attı. Yine kulüp bulması istenen isimlerden Arif, Nevşehir Belediyespor'a transfer oldu. Karşıyaka'da kadrodan elenen Mustafa Değirmenci, Cihan, Onur Kıntaş, Oğuz, Görkem, Kerem, Hakan Denizci, Erol Zöngür ve Celil'in kulüp arayışı ise sürüyor.