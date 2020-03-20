Karşıyaka'dan izolasyon planı! "Gerekirse dış dünyayla hiç temas kurmadan..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka'dan izolasyon planı! 'Gerekirse dış dünyayla hiç temas kurmadan...' - Son Dakika Spor

Karşıyaka'dan izolasyon planı! "Gerekirse dış dünyayla hiç temas kurmadan..."

6 saat önce

Liglere başlangıç tarihi açıklanmazken, hafta başında tarihlerin netleşmesini bekleyen Karşıyaka'da Sportif Direktör Atilla Güneş, aranın tamamını antrenman yapmadan geçiremeyeceklerini söyledi.

Karşıyaka'dan izolasyon planı!

Liglere başlangıç tarihi açıklanmazken, hafta başında tarihlerin netleşmesini bekleyen Karşıyaka'da Sportif Direktör Atilla Güneş, aranın tamamını antrenman yapmadan geçiremeyeceklerini söyledi.


Futbolcular ve tüm personele izin verip Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni boşaltan yeşil-kırmızılılarda Atilla Güneş, "Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamasına göre liglerin ara sonrası 27 Haziran'da tamamlanması bekleniyor. Futbolcularımızı izne çıkardık ama sezona ara verilen sürecin tamamını antrenmansız geçiremeyiz. Tesislerimizi dezenfekte ettirmiştik. Haftaya tekrar ilaçlatıp dış dünyadan tamamen izole edeceğiz. Gerekirse oyuncularımız dış dünyayla hiç temas kurmadan tesislerde kamp yapacak. İznin ardından antrenmanlara tekrar başlayıp ligi bekleyeceğiz" dedi.


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:22 

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