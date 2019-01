Karşıyaka'dan Kadınlara Ücretsiz Yüzme Kursu

Her yaş ve kesimden vatandaşları spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kadınlara özel ücretsiz yüzme kursu açtı.

Her yaş ve kesimden vatandaşları spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kadınlara özel ücretsiz yüzme kursu açtı. "Yüzme bilmeyen kadın kalmasın" sloganıyla gerçekleştirilecek kurslara, hiçbir şart aranmadan, isteyen her kadının başvuru yapabileceği belirtildi.



Karşıyaka ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön tarafındaki yarı olimpik kapalı havuzda verilecek eğitimlerin, dört hafta süreceği ifade edildi. Derslerin, her hafta çarşamba ve cuma günleri öğle saatlerinde yapılacağı ifade edilirken, başvurular havuzda kabul edildiği bildirildi. Kısa süre içinde başlayacak kursa ilişkin 0549 522 02 57 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabileceği, projede ilk dönemin tamamlanmasının ardından ücretsiz eğitimler yeni kursiyerler ile devam edeceği kaydedildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, "İzmir'in sayılı yüzme tesislerinden biri olan havuzumuzda, tüm yurttaşlarımıza en çağdaş şartlarda yüzme ve su sporlarıyla buluşma imkanı sunuyoruz. Gelen taleplere de kulak vererek, kadınlara yönelik ücretsiz yüzme kursu projemizi hayata geçirdik. Hiçbir yaş sınırı koymadan, sağlığı ve zamanı uygun olan tüm kadınları bekliyoruz" dedi. - İZMİR

