KARŞIYAKA'DAN KULP KARAYOLUNA BAĞLANTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

Muş Belediyesi'nin Karşıyaka Mahallesi ile Muş-Kulp karayolunu birbirine bağlayacak yolun yapılması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Alternatif yollarla şehrin gelişimine katkı sunan Muş Belediyesi, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş yıllarda planlaması yapılan Karşıyaka Mahallesi Muş-Kulp karayolu bağlantı yolunda sınırlarını belirleyen teknik ekipler, stabilize serme çalışmalarını başlattı. Söz konusu yolun açılması ile şehir içindeki trafik akışı rahatlamış olacak.