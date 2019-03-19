Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'dan Mutlu Altuğ Açıklaması

Karşıyaka'dan Mutlu Altuğ Açıklaması

47 dakika önce

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, eski başkan Mutlu Altuğ'un açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanların tamamen gerçek dışı olduğu ifadelerine yer verdi.

Karşıyaka'dan Mutlu Altuğ Açıklaması, System.String[]
Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, eski başkan Mutlu Altuğ'un açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanların tamamen gerçek dışı olduğu ifadelerine yer verdi.

Karşıyaka Spor Kulübü, eski başkan Mutlu Altuğ'un olağanüstü genel kurulun iptali için açtığı dava hakkında yaptığı açıklamaların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. "Mutlu Altuğ'un kulübümüz aleyhinde açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanlar tamamen gerçek dışıdır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dava henüz devam etmekte olduğundan, ilgili delil ve belgeler doğal olarak bilirkişi incelemesine esas olmak üzere mahkemeye ibraz edilmiştir. Haberde yer alan mahkemenin el koyduğuna ilişkin bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Nitekim bilirkişi raporu da kulüp lehine verilmiş ve iddiaların aksine usulsüz işlem bulunmadığı, kayıt ve harcamaların uygun olduğuna yöneliktir. Kaldı ki tedbir talepleri önce mahkeme tarafından, daha sonra da Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilip kesinleşmiştir. Bununla birlikte, yargılama henüz devam etmekte olduğundan bu konuda beyanda bulunmaları 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle kendileri aleyhine ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHK'den Galatasaray Maçı İçin Ofsayt Açıklaması Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi Fenerbahçe'den tepki: Malum Mecralara Cevabımızdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:11:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'dan Mutlu Altuğ Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]