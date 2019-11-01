Karşıyaka'dan sağlık sponsorluğu anlaşması

Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, 2019/2020 sezonu için Medical Park İzmir Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.



Sponsorluk kapsamında 2019/2020 sezonu boyunca Karşıyaka Spor Kulübü bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcuların ve teknik heyeti ile tüm amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları sağlık kontrolleri Medical Park İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak. Hastanede gerçekleşen imza törenine yeşil kırmızılı kulüp adına Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı katılırken, hastaneyi ise Genel Müdür Veysi Kubba temsil etti.



Karşıyaka Spor Kulübü ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını uzattıklarını dile getiren Hastanenin Genel Müdürü Veysi Kubba, "Karşıyaka Spor Kulübü 1912 yılında kurulan ülkemizin en eski spor kulüplerinden bir tanesidir. Büyük bir taraftar kitlesi ve camiaya sahip böylesine köklü bir kulübün 107'inci kuruluş yıl dönümünde sağlık sponsorluğu anlaşmamızı yenilemekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - İZMİR