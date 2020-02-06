Karşıyaka'dan suni önlem - Son Dakika
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Karşıyaka'dan suni önlem

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda 1877 Alemdağspor'a konuk olacak Karşıyaka, maçın oynanacağı Alemdağ Stadı'nın zeminine alışmak için suni çimde çalıştı.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda 1877 Alemdağspor'a konuk olacak Karşıyaka, maçın oynanacağı Alemdağ Stadı'nın zeminine alışmak için suni çimde çalıştı.

Kaf-Kaf, teknik direktör Soner Tolungüç yönetimindeki son antrenmanı zemini Alemdağ Stadı gibi sentetik çim olan Çiğli Atatürk Stadı'nda yaptı. İstanbul deplasmanında stat kapasitesi nedeniyle konuk Karşıyaka taraftarlarına misafir tribünde yalnız 65 kişilik yer ayrılacağı öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:16 Kaynak: DHA
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