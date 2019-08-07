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Karşıyaka deplasmana abone

47 dakika önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonun ilk resmi maçına 1 Eylül'de Tepecikspor karşısında çıkacak Karşıyaka, üst üste 5'inci kez lige deplasmanda başlayacak.

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonun ilk resmi maçına 1 Eylül'de Tepecikspor karşısında çıkacak Karşıyaka, üst üste 5'inci kez lige deplasmanda başlayacak. Geçen sezon ilk hafta yine 3'üncü Lig'de Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giden yeşil-kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de ilk maçta Sakaryaspor'la gurbette karşılaştı. Yine 2'nci Lig'de 2016-17 sezonunda ilk hafta Bakspor'a konuk olan Karşıyaka, 1'inci Lig'de yer aldığı son sezonda 2015-16'da ilk maçını Adana Demirspor'la dış sahada oynadı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk haftalarında evinde son olarak 2014-15 sezonunda Antalyaspor'u ağırladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Tepecikspor, Karşıyaka, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:48 Kaynak: DHA
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