Karşıyaka deplasmana abone
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonun ilk resmi maçına 1 Eylül'de Tepecikspor karşısında çıkacak Karşıyaka, üst üste 5'inci kez lige deplasmanda başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:48 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonun ilk resmi maçına 1 Eylül
'de Tepecikspor
karşısında çıkacak Karşıyaka
, üst üste 5'inci kez lige deplasmanda başlayacak. Geçen sezon ilk hafta yine 3'üncü Lig'de Van Büyükşehir Belediyespor
deplasmanına giden yeşil-kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de ilk maçta Sakaryaspor
'la gurbette karşılaştı. Yine 2'nci Lig'de 2016-17 sezonunda ilk hafta Bakspor'a konuk olan Karşıyaka, 1'inci Lig'de yer aldığı son sezonda 2015-16'da ilk maçını Adana Demirspor
'la dış sahada oynadı. İzmir
temsilcisi, sezonun ilk haftalarında evinde son olarak 2014-15 sezonunda Antalyaspor
'u ağırladı.
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