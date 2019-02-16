Karşıyaka, Erokspor'a Konuk Olacak
56 dakika önce
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Alibeyköyspor'la evinde 0-0 berabere kalan Karşıyaka, yarın zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor'un konuğu olacak.
TFF
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Alibeyköyspor'la evinde 0-0 berabere kalan Karşıyaka
, yarın zirve mücadelesi veren Esenler
Erokspor'un konuğu olacak.
Esenler Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.Yeşil-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmezken, teknik direktör Mesut Toros
, "Son haftalarda ortaya koyduğumuz iyi futbolu Erok önünde de sürdürmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor ancak oyuncularımın sahaya iyi mücadele yansıtıp puan veya puanlarla döneceğimizden hiç şüphem yok. Takımına güveniyorum" dedi.
Öte yandan sezonun ilk yarısında İzmir
'de oynanan maçı İstanbul
ekibi 3-1 kazanmıştı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:32 Kaynak: DHA
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