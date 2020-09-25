Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-1 - Son Dakika

Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-1

STAT: AtatürkHAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Hakan Erkan (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx) (Dk. 77 Fatih xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xx) (Dk. 63 Burak xx), Arif (xx) (Dk. 77 Özkan xx), Mustafa Aşan (xx), Namık Barış (x) (Dk.

Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-1, System.String[]

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Hakan Erkan (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx) (Dk. 77 Fatih xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xx) (Dk. 63 Burak xx), Arif (xx) (Dk. 77 Özkan xx), Mustafa Aşan (xx), Namık Barış (x) (Dk. 56 Mustafa Değirmenci xxx), Doğukan (xx), Battal (x) (Dk. 63 Harun x), Hakan Kuş (xxx)ESENLER EROKSPOR: Ercüment (xx) - Aziz Aksoy (xxx), Yiğitcan (xxx), Muharrem (xx), Cenk (xx), Taygun (xx) (Dk. 28 Murat xx), Hakkı (xxx), Onur (xxx) (Dk. 72 Talha x), Abdurrahman (xxx) (Dk. 80 Hüseyin x), Aziz Kızılgün (xxx), Abuzer Gaffar (xx) (Dk. 72 Mert x)GOLLER: Dk. 48 Hakkı (Erokspor), Dk. 84 Hakan Kuş (Karşıyaka)SARI KARTLAR: Cenk, Yiğitcan (Erokspor), Harun (Karşıyaka)KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Harun (Karşıyaka)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Isparta 32 Spor deplasmanındaki son dakika galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, ilk iç saha maçında Esenler Erokspor'la yenişemedi: 1-1. Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Hakkı'nın 48'inci dakikadaki golüyle yenik duruma düşen Karşıyaka, 1 puanı 84'üncü dakikada Hakan Kuş'la kurtardı. Puanını 4'e çıkaran yeşil-kırmızılılarda uzatma anlarında Harun ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, maçta kazanan kadroyu bozmadı. Tecrübeli teknik adam takımını ilk 11'de değişiklik yapmadan sahaya sürerken iç transferde sözleşmelerini geç uzatıp tam hazır olmayan Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci 90 dakikaya yine yedek kulübesinde başladı. Hazırlık döneminde takımla çalışıp dün profesyonel yapılan U19 takımından Özkan, ilk kez maç kadrosuna girdi. Gençlerbirliği altyapısından Ocak 2019'da altyapıya transfer edilen genç futbolcu, 77. dakikada Arif'in yerine oyuna dahil oldu. Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maçı protokol tribünde yöneticiler izledi. 8'inci dakikada ev sahibinden Hakan Kuş'un pasıyla çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan'ın şutunda kaleci Ercüment topu kornere çeldi. 14'üncü dakikada Erokspor atağında sağdan gelen ortada Abuzer'in kafa vuruşunu kaleci Erdoğan topu kornere yolladı.22'nci dakikada Karşıyakalı Battal'ın sağdan kullandığı köşe atışında Metin'in ön direkte arkaya aşırttı topa Doğukan'ın şutunda top kalecide kaldı. 44'üncü dakikada Namık Barış'ın ceza sahası dışından şutunda Doğukan topa ayak koydu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt nedeniyle gol iptal olurken Karşıyakalı oyuncuların itirazı kararı değiştirmedi.48'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Aziz'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakkı topu ağlarla buluşturdu: 0-1.84'üncü dakikada Karşıyaka beraberliği yakaladı. Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasına kale önünde iyi yükselen Hakan Kuş bomboş kafayı çaktı: 1-1. 90+4'üncü dakikada Karşıyaka 10 kişi kaldı. Maça 63'üncü dakikada dahil olup henüz 6 dakika önce sarı kart gören Harun, yerde topa eliyle dokununca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.Karşılaşma 1-1 berabare sonuçlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Erokspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-1 - Son Dakika Spor


Son Dakika

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
İYİ Parti'de İYİ Parti'de "Seçilmeyecekler listesi"ni yapan isimin Oğuz Hocaoğlu olduğu ortaya çıktı         
17:30
Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu Sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu         
17:16
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı         
14:17
Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş         
13:57
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 18:32:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei