Karşıyaka-Esenler Erokspor: 1-1

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Muhammed Sait Emre Alagöz (xx), Hakan Erkan (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - İlyas (xx) (Dk. 77 Fatih xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Onur (xx) (Dk. 63 Burak xx), Arif (xx) (Dk. 77 Özkan xx), Mustafa Aşan (xx), Namık Barış (x) (Dk. 56 Mustafa Değirmenci xxx), Doğukan (xx), Battal (x) (Dk. 63 Harun x), Hakan Kuş (xxx)ESENLER EROKSPOR: Ercüment (xx) - Aziz Aksoy (xxx), Yiğitcan (xxx), Muharrem (xx), Cenk (xx), Taygun (xx) (Dk. 28 Murat xx), Hakkı (xxx), Onur (xxx) (Dk. 72 Talha x), Abdurrahman (xxx) (Dk. 80 Hüseyin x), Aziz Kızılgün (xxx), Abuzer Gaffar (xx) (Dk. 72 Mert x)GOLLER: Dk. 48 Hakkı (Erokspor), Dk. 84 Hakan Kuş ( Karşıyaka )SARI KARTLAR: Cenk, Yiğitcan (Erokspor), Harun (Karşıyaka)KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Harun (Karşıyaka)

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona Isparta 32 Spor deplasmanındaki son dakika galibiyetiyle başlayan Karşıyaka, ilk iç saha maçında Esenler Erokspor'la yenişemedi: 1-1. Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Hakkı'nın 48'inci dakikadaki golüyle yenik duruma düşen Karşıyaka, 1 puanı 84'üncü dakikada Hakan Kuş'la kurtardı. Puanını 4'e çıkaran yeşil-kırmızılılarda uzatma anlarında Harun ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, maçta kazanan kadroyu bozmadı. Tecrübeli teknik adam takımını ilk 11'de değişiklik yapmadan sahaya sürerken iç transferde sözleşmelerini geç uzatıp tam hazır olmayan Fatih, Anıl ve Mustafa Değirmenci 90 dakikaya yine yedek kulübesinde başladı. Hazırlık döneminde takımla çalışıp dün profesyonel yapılan U19 takımından Özkan, ilk kez maç kadrosuna girdi. Gençlerbirliği altyapısından Ocak 2019'da altyapıya transfer edilen genç futbolcu, 77. dakikada Arif'in yerine oyuna dahil oldu. Koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maçı protokol tribünde yöneticiler izledi. 8'inci dakikada ev sahibinden Hakan Kuş'un pasıyla çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan'ın şutunda kaleci Ercüment topu kornere çeldi. 14'üncü dakikada Erokspor atağında sağdan gelen ortada Abuzer'in kafa vuruşunu kaleci Erdoğan topu kornere yolladı.22'nci dakikada Karşıyakalı Battal'ın sağdan kullandığı köşe atışında Metin'in ön direkte arkaya aşırttı topa Doğukan'ın şutunda top kalecide kaldı. 44'üncü dakikada Namık Barış'ın ceza sahası dışından şutunda Doğukan topa ayak koydu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt nedeniyle gol iptal olurken Karşıyakalı oyuncuların itirazı kararı değiştirmedi.48'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Aziz'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Hakkı topu ağlarla buluşturdu: 0-1.84'üncü dakikada Karşıyaka beraberliği yakaladı. Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasına kale önünde iyi yükselen Hakan Kuş bomboş kafayı çaktı: 1-1. 90+4'üncü dakikada Karşıyaka 10 kişi kaldı. Maça 63'üncü dakikada dahil olup henüz 6 dakika önce sarı kart gören Harun, yerde topa eliyle dokununca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.Karşılaşma 1-1 berabare sonuçlandı.

