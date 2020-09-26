Karşıyaka, Esenler Erokspor'a yine takıldı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Isparta 32 Spor deplasmanındaki galibiyetle başladığı sezonda Esenler Erokspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan Karşıyaka, şimdiye kadar hiç yenemediği rakibine yine puan kaptırdı. İstanbul temsilcisi Erokspor'la şimdiye kadar 5 kez karşılaşan Kaf-Kaf, rakibinin bilediğini hiç bükemedi. Esenler Erok'la tarihinde ilk kez 2 yıl önce 2018-2019 sezonunda karşılaşan yeşil-kırmızılı ekip, oynanan iki maçı da 3-1'lik skorlarla kaybetti.

Geçen sezon İstanbul'daki ilk maç 1-0 ev sahibinin galibiyetiyle sona ererken, İzmir'deki rövanş golsüz sonuçlandı. Bu sezon rakibiyle üst üste 3'üncü yıl yolu yine aynı grupta kesişen Karşıyaka, deplasmandaki 3 puanla başladığı sezonda evindeki ilk maçta Erok'a takılıp puanları paylaştı. Maçta ilk yarının sonunda 44'üncü dakikada Doğukan'ın ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmayan Kaf-Kaf, pozisyonda ofsayt kararının hatalı olduğunu belirtip isyan etti.

PES ETMİYOR

Karşıyaka, sezonun ilk 2 maçında puanları son dakikalarda bulduğu gollerle hanesine yazdırdı. Geçen hafta Isparta 32 Spor deplasmanında ikinci yarıda öne geçip ardından beraberlik golünü kalesinde gören Kaf-Kaf, 1 puana razı olmayıp galibiyeti 90'ıncı dakikada Doğukan'ın golüyle aldı. Dün Erokspor önünde evinde yenik duruma düşen İzmir temsilcisi, Hakan Kuş'un 85'inci dakikada ağları sarsmasıyla sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. İlk 2 haftayı 4 puanla tamamlayıp iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, haftaya Gölcükspor deplasmanına çıkacak.