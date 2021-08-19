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Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu - Son Dakika

Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu

19.08.2021 17:57
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu, System.String[]

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği KSK Fan Zone, coşkulu bir törenle açıldı.

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiği KSK Fan Zone, coşkulu bir törenle açıldı.

Türkiye'de taraftara yönelik ilk buluşma noktası olarak tasarlanan, taraftarların takımlarının deplasmandaki maçlarını izleyip etkinliklerini gerçekleştireceği Mavişehir'deki alanın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı siyasi partilerin temsilcileri, kulüp yönetimi, yeşil-kırmızılı voleybol takımı oyuncuları ve taraftarlar katıldı.

Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş.'nin hayata geçirdiği tesis, 4000 metrekare bahçesi, 235 metrekare restoran alanı, 200 metrekare kafeterya alanı ve 285 metrekare mutfak alanıyla yaklaşık 800 kişiye tam kapasite hizmet verecek. 3 adet Karşıyaka mimarisinden esinlenerek yapılan satış alanlarında da Kent A.Ş.'nin kendi markası olan Ha'bire Coffe, KSK Store ve Soğuk İçecek satış alanı olacak. Bütün işletmeler Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. tarafından işletilecek. Tesisin günlük brüt cirosunun yüzde 15'i Karşıyaka Spor Kulübü'ne aktarılacak. Açılış dolayısıyla ilk 3 günün hasılatının tamamı, transfer yasağını açmaya çalışan yeşil-kırmızılı kulübün olacak.BÜYÜKKARCI: "BİR İLK NASİP OLDU"Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, KSK Fan Zone açılışında Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiren kulüp oldukları için mutlu olduğunu söyledi. Büyükkarcı, "Türkiye'nin ilk fan zone açılışını yapmak bize nasip oldu. Bundan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Bu muhteşem mabedimizin açılmasında bize destek olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kent A.Ş., Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Taraftar token çıkarmak Türkiye'de ilk bize nasip olmuştu. Bu alanın da çok ses getireceğine inanıyorum. Karşıyaka'ya önemli bir değe katacağından hiç kuşkum yok. Transfer yasağını açmak için biz yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yaşar Holding ve belediyelerimiz ellerinden geleni yaptı. Karşıyakalı iş adamlarımızdan ve taraftarımızdan da destek bekliyoruz" dedi.TUGAY: "COŞKUYU, MUTLULUĞU BURADA YAŞAYACAĞIZ"Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, KSK Fan Zone'un taraftarın ve camianın buluşma noktası olacağını dile getirdi. Tugay, konuşmasında, "Bu tesis Karşıyaka'ya ve Karşıyakalı taraftarlara ait. Buranın değeri zamanla daha iyi anlaşılacak. Ancak aslında paradan daha önde gelen bir konu. Bizlerin kent kimliği üzerine buluşma noktalarından biri olacak. Karşıyakalılar sosyal yönleriyle, kültürleriyle, geçmişleriyle özel insanlardır ve burası özel bir kent. Kulüp kurulduğu 1912 yılından beri sadece spor kulübü olarak değil, kültürüyle bir olmuş ve faaliyetlerini sürdürmüş bir kulüp. Bu kulüp en iyisini hak ediyor. Bunun için çok çalışmalıyız, taraftarın beklentilerini karşılamalıyız. Bu güzel tesisin açılması için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada coşkuyu, mutluluğu en güzel şekilde yaşamayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.SOYER: "AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU BURADA KUTLAYACAĞIZ"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, basketbolda geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Pınar Karşıyaka'nın Avrupa şampiyonluğunu bu alanda kutlamayı hayal ettiğini belirtti. Soyer, törende, "Karşıyakalı taraftarları, sporcu ve yöneticileri buluşturacak olan bu tesis büyük bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Restoran alanı, kafeteryası, bahçesi yaklaşık 800 kişiye hizmet etme kapasitesine sahip bu tesis Karşıyaka'ya gönül vermiş insanların buluşma noktası olacak. Bu tesiste taraftarlar önemli maç ve organizasyonları dev ekranda büyük bir coşkuyla izleyecek, önemli toplantı ve kongrelerini burada gerçekleştirecek, kutlamalarını yapacak. İzmir'e basketbolda ilk Avrupa kupasını getirmesini büyük bir heyecanla beklediğimiz Pınar Karşıyaka'nın başarılarını ve kupa zaferlerini de inşallah bu tesiste hep beraber kutlayacağız. Biz Karşıyaka'nın her zaman yanındayız ve her zaman omuz vermeye devam edeceğiz. Kulüpleri yaşatacak olan camia ve taraftarlar da desteklerini esirgemesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu
Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu

Karşıyaka SK, Karşıyaka, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, Fan Zone'a kavuştu - Son Dakika Spor


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