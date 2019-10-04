Karşıyaka, fatsa belediyespor'a konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk galibiyetini teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta 1877 Alemdağspor önünde alarak düşme hattından çıkan Karşıyaka
, yarın Fatsa
Belediyespor'a konuk olacak. Fatsa İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 14.30'da başlayacak.
Yeşil-kırmızılılar grupta 4 maçta 4 puan toplarken, 5 haftada 2 puan alabilen Fatsa ise düşme hattında yer alıyor. 9 gün içinde 3'üncü maçlarına çıkacakları zorlu bir periyotta olduklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, rakiplerini yenerek seri başlatmak istediklerini söyledi. Karşıyaka bu maçın ardından 9 Ekim Çarşamba
günü Kemerspor 2003'ü ağırlayacak. İzmir
temsilcisinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Öte yandan, Karşıyaka'nın Fatsa Belediyespor karşılaşmasına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
Erdoğan - Mustafa Değirmenci
, Cenk, Metin, Anıl, Fatih, Arif, Doğukan, Mustafa Aşan
, Özgür, Hakan Kuş