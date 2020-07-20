Karşıyaka, FIFA cezasından kurtuldu - Son Dakika

Karşıyaka, FIFA cezasından kurtuldu

TFF 3'üncü Lig'de eski yabancı futbolcusu Igor Duric'e 170 bin Euro borcunu oyuncu avukatından alınan ek süre içinde de ödemediği için FIFA'dan gelecek 6 puan silme cezasının korkusunu yaşayan Karşıyaka, borcu taksitlendirerek cezadan kurtuldu.

TFF 3'üncü Lig'de eski yabancı futbolcusu Igor Duric'e 170 bin Euro borcunu oyuncu avukatından alınan ek süre içinde de ödemediği için FIFA'dan gelecek 6 puan silme cezasının korkusunu yaşayan Karşıyaka, borcu taksitlendirerek cezadan kurtuldu.

FIFA'nın koronavirüs pandemisi sürecinde tanıdığı haktan yararlanan Kaf-Kaf'ta ilk taksidi yatırdıklarını, puanlarının silinmesinin artık söz konusu olmadığını söyleyen genel sekreter Mehmet Yaya, "Uzun süredir kulübümüzün gündemini meşgul eden Igor Duric dosyası ile ilgili olarak, FIFA Disiplin Kurulu ve CAS nezdindeki görüşmelerimiz sonuçlanmıştır. Kulübümüz, FIFA Disiplin Talimatı'nda son dönemde yapılan talimat değişikliğinden faydalanmak suretiyle puan silme cezasından kurtulmuştur. Buradan hareketle hiçbir hal ve şartta puanımızın silinmeyeceğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bunun dışında, alacaklı futbolcu vekili ile görüşmeler de tamamlanmış olup, kendileriyle üç taksit halinde bu borcun ödenmesi konusunda mutabık kalınmış ve ilk taksiti bugün itibarıyla hesaplarına yatırılmıştır" açıklamasını yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Sekreter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 19:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, FIFA cezasından kurtuldu - Son Dakika Spor
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