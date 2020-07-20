Karşıyaka, FIFA cezasından kurtuldu - Son Dakika

Karşıyaka, FIFA cezasından kurtuldu

Karşıyaka'da FIFA cezasından kurtulmanın sevinci yaşanıyor.

Karşıyaka'da FIFA cezasından kurtulmanın sevinci yaşanıyor.


FIFA'nın koronavirüs pandemisi sürecinde tanıdığı haktan yararlanan Kaf-Kaf'ta ilk taksidi yatırdıklarını, puanlarının silinmesinin artık söz konusu olmadığını söyleyen genel sekreter Mehmet Yaya, "Uzun süredir kulübümüzün gündemini meşgul eden Igor Duric dosyası ile ilgili olarak, FIFA Disiplin Kurulu ve CAS nezdindeki görüşmelerimiz sonuçlanmıştır. Kulübümüz, FIFA Disiplin Talimatı'nda son dönemde yapılan talimat değişikliğinden faydalanmak suretiyle puan silme cezasından kurtulmuştur. Buradan hareketle hiçbir hal ve şartta puanımızın silinmeyeceğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bunun dışında, alacaklı futbolcu vekili ile görüşmeler de tamamlanmış olup, kendileriyle üç taksit halinde bu borcun ödenmesi konusunda mutabık kalınmış ve ilk taksiti bugün itibarıyla hesaplarına yatırılmıştır" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka, Sekreter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:31 

Son Dakika Spor Karşıyaka, FIFA cezasından kurtuldu - Son Dakika Spor
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