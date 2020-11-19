Karşıyaka filede ağır yaralı

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off hedefleyen Karşıyaka, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Yeşil-kırmızılılarda koronavirüs test sonucu pozitif çıkan oyuncu sayısı 9'a yükseldi. Ligdeki Gelişim Koleji, Fenerbahçe (D) ve Çiftlikköy Belediyespor karşılaşmaları ertelenen yeşil-kırmızılılarda izolasyon ve tedavi süreci devam ediyor. Karşıyakalı 9 voleybolcudan 5'inde hafif semptomlar görüldüğü öğrenildi. Takımın kademeli olarak gelecek hafta antrenmanlara yeniden başlaması planlanıyor. Virüs kabusuyla boğuşan kulüpte voleybol takımıyla aynı salonda antrenman ve maçlarını yapan basket takımı Pınar Karşıyaka'da da 7 oyuncu ve 1 teknik ekip görevlisi koronavirüse yakalanmıştı.