Karşıyaka filede geçit vermiyor
09.11.2020 13:13
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda çıktığı derbi mücadelesinde Göztepe'ye 3-0 mağlup eden Karşıyaka, oynadığı 3 maçı da kazanarak zirveye kuruldu.
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda çıktığı derbi mücadelesinde Göztepe'ye 3-0 mağlup eden Karşıyaka, oynadığı 3 maçı da kazanarak zirveye kuruldu. Geçen sezon 14 yıl sonra karşı karşıya geldiği Göztepe ile oynadığı ilk müsabayı 3-2 kaybeden yeşil-kırmızılılar, evinde çıktığı ikinci randevudan 3-0'lık zaferle ayrılmıştı. Bu sezon başında Hamza'ya Nefes Ol Turnuvası'nda Göz-Göz'ü 3-2 dize getiren yeşil-kırmızılı ekip, ligde ise ezeli rakibine set vermedi. Ligde çarşamba günü erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak lider Karşıyaka, 4'te 4 yaparak koltuğunu korumayı hedefliyor.
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