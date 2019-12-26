Karşıyaka filede hedefi tutturdu - Son Dakika
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Karşıyaka filede hedefi tutturdu

6 saat önce

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 11 maçlık ilk yarı maratonunu 7 galibiyetle Play-Off hattında bitiren Karşıyaka'da Antrenör Tamer Çamlıbel, beklenmedik mağlubiyetlere rağmen hedefledikleri noktada olduklarını söyledi.

Karşıyaka filede hedefi tutturdu, System.String[]

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 11 maçlık ilk yarı maratonunu 7 galibiyetle Play-Off hattında bitiren Karşıyaka'da Antrenör Tamer Çamlıbel, beklenmedik mağlubiyetlere rağmen hedefledikleri noktada olduklarını söyledi.

Çamlıbel, "Ligin ilk yarısını şanssız ve beklenmedik mağlubiyetlere karşın hedeflediğimiz noktada tamamladık. Genç, karakterli ve mücadeleden vazgeçmeyen bir ekibiz. İkinci yarıda fikstür avantajı da yanımızda. Çok çalışarak, inanarak istediğimizi alacağımızdan eminiz. Şube başkanımız önderliğinde yönetimimizle muhteşem bir uyum içerisindeyiz. Oyuncularımız, idari ekibimiz, teknik ekibimiz ve kendi adıma hepsine örnek teşkil edecek özverileri için teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ve büyük Karşıyaka taraftarının yanımızda olmasıyla başarıya ulaşacağımızdan şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.


- İzmir
Karşıyaka, voleybol, Çamlıbel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
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