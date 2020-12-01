Karşıyaka filede parkeye dönüyor

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda uzun süredir parkeden uzak kalan Karşıyaka, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Önce İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem, daha sonra yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle iki kez ertelenen 4'üncü hafta maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşma kulubün resmi Youtube kanalından yayınlanacak. Ligde son olarak 11 Kasım'da deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Karşıyaka, daha sonra deprem ve 9 oyuncusunda koronavirüse rastlanması nedeniyle 3 müsabakaya çıkamamıştı.