Karşıyaka filede parkeye dönüyor
01.12.2020 12:34
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda uzun süredir parkeden uzak kalan Karşıyaka, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda uzun süredir parkeden uzak kalan Karşıyaka, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Önce İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan deprem, daha sonra yeşil-kırmızılı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle iki kez ertelenen 4'üncü hafta maçı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak. Seyircisiz oynanacak karşılaşma kulubün resmi Youtube kanalından yayınlanacak. Ligde son olarak 11 Kasım'da deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Karşıyaka, daha sonra deprem ve 9 oyuncusunda koronavirüse rastlanması nedeniyle 3 müsabakaya çıkamamıştı.
Son Dakika Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı