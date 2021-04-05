Karşıyaka filede son maçta

Vakıfbank Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Grupta 21 maçta 18 galibiyet alan Karşıyaka'nın rakibini yense de yenilse de Play-Off öncesi ikinci sıradaki yeri değişmeyecek.

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