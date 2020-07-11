Karşıyaka filede Yazıcıoğulları'yla imzaladı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezona iddialı başlamayı hedefleyen Karşıyaka, daha önce anlaştığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları'yla resmi sözleşme imzaladı. Ay-yıldızlı ekipte 10 yıl aralıksız olarak başantrenörlük yapıp millilerimizle 2003 yılında Avrupa ikinciliği yaşayan Yazıcıoğulları için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ile şube yöneticileri katıldı.

Reşat Yazıcıoğulları'nı 3 yıllığına resmen Karşıyakalı yapan imzaların atılmasının ardından konuşan Turgay Büyükkarcı, "Ben bugüne kadar Karşıyaka voleyboluna hizmet eden, yaşayan veya hayatını kaybetmiş herkese, başta Serkan Ergüven olmak üzere son zamanlarda göstermiş oldukları vizyon ile tüm voleybol şubesine, bu vizyonu daha ileriye götürecek, gerçek bir ekol olmamızı sağlayacak hamleyi yapmamıza olanak sağlayan hocamıza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bunların hepsinin yapılmasında en önemli güç, sponsorumuz Yaşar Üniversitesi'nin desteğidir. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka'ya yeni sezonda başarı dileyen Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Hem Türk voleyboluna yaptığı katkılar, hem de özel olarak Karşıyaka voleyboluna yapacağı katkılar için Reşat Yazıcıoğulları'na teşekkür ediyorum. Yazıcıoğulları'nın Karşıyaka'da başarıyı yakalayacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu. Serkan Özgüven ise "Reşat hocamıza öncelikle hoş geldin diyoruz. İnşallah birlikte güzel işler başaracağız. Destekleri için Yaşar Üniversitesi nezdinde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'e teşekkür ediyoruz. Umarım hep birlikte, güç birliği ile şubemizi güzel yerlere getireceğiz" dedi.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Karşıyaka'da göreve başlamanın heyecanını yaşadığını belirten Reşat Yazıcıoğulları, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, uzun yıllar rakip olarak geldiği Karşıyaka'ya bu defa antrenör olarak geldiğini kaydederek, "Bende yeri her zaman ayrı olan, antrenör veya oyuncu olarak geldiğim her dönemde ayrıcalık gördüğüm bu camiaya öncelikle teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini çok çalışarak, disiplinli çalışarak, en baştan organize olarak yapacağız. Daha da ileriye taşıyacağız. Gösterilen ilgiye, şahsım ve voleybol ailesi adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.