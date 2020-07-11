Karşıyaka filede Yazıcıoğulları'yla imzaladı - Son Dakika

Karşıyaka filede Yazıcıoğulları'yla imzaladı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezona iddialı başlamayı hedefleyen Karşıyaka, daha önce anlaştığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları'yla resmi sözleşme imzaladı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezona iddialı başlamayı hedefleyen Karşıyaka, daha önce anlaştığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları'yla resmi sözleşme imzaladı. Ay-yıldızlı ekipte 10 yıl aralıksız olarak başantrenörlük yapıp millilerimizle 2003 yılında Avrupa ikinciliği yaşayan Yazıcıoğulları için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Karşıyaka Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven ile şube yöneticileri katıldı.

Reşat Yazıcıoğulları'nı 3 yıllığına resmen Karşıyakalı yapan imzaların atılmasının ardından konuşan Turgay Büyükkarcı, "Ben bugüne kadar Karşıyaka voleyboluna hizmet eden, yaşayan veya hayatını kaybetmiş herkese, başta Serkan Ergüven olmak üzere son zamanlarda göstermiş oldukları vizyon ile tüm voleybol şubesine, bu vizyonu daha ileriye götürecek, gerçek bir ekol olmamızı sağlayacak hamleyi yapmamıza olanak sağlayan hocamıza teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Bunların hepsinin yapılmasında en önemli güç, sponsorumuz Yaşar Üniversitesi'nin desteğidir. Onlara da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Karşıyaka'ya yeni sezonda başarı dileyen Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Hem Türk voleyboluna yaptığı katkılar, hem de özel olarak Karşıyaka voleyboluna yapacağı katkılar için Reşat Yazıcıoğulları'na teşekkür ediyorum. Yazıcıoğulları'nın Karşıyaka'da başarıyı yakalayacağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu. Serkan Özgüven ise "Reşat hocamıza öncelikle hoş geldin diyoruz. İnşallah birlikte güzel işler başaracağız. Destekleri için Yaşar Üniversitesi nezdinde Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'e teşekkür ediyoruz. Umarım hep birlikte, güç birliği ile şubemizi güzel yerlere getireceğiz" dedi.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Karşıyaka'da göreve başlamanın heyecanını yaşadığını belirten Reşat Yazıcıoğulları, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, uzun yıllar rakip olarak geldiği Karşıyaka'ya bu defa antrenör olarak geldiğini kaydederek, "Bende yeri her zaman ayrı olan, antrenör veya oyuncu olarak geldiğim her dönemde ayrıcalık gördüğüm bu camiaya öncelikle teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini çok çalışarak, disiplinli çalışarak, en baştan organize olarak yapacağız. Daha da ileriye taşıyacağız. Gösterilen ilgiye, şahsım ve voleybol ailesi adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Karşıyaka, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka filede Yazıcıoğulları'yla imzaladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 17:28:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka filede Yazıcıoğulları'yla imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]