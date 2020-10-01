Karşıyaka filesinde 11 imza

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim iç transferde 11 isimle sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılılar, Ece Kozdere, Ayşegül Girgin, Simay Akdağ, Elif Öner, Liray Akpınar, Yaren Işık, Ezgi Uludağ, Aleyna Temizler, Lara Uyar, Betül Menşur ve Melisa Ayas ile nikah tazeledi. Asbaşkan İlter Köseoğlu ve A Takımdan Sorumlu Voleybol Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gönen Karakuş, imza töreninde oyunculara başarı diledi. Karşıyaka'da Ayça Ceyna ve Buket Yılmaz ise takımdan ayrıldı. Buket'in Büyükçekmece ile el sıkıştığı öğrenilirken, evlenen Ayça'nın henüz bir kulüple anlaşma sağlamadığı belirtildi.

