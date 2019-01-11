Karşıyaka Filesinde 3 Oyuncu Kadro Dışı
10 dakika önce
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı.
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka
'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı.
Yönetim tarafından yapılan açıklamada antrenör Tamer Çamlıbel
'in raporu doğrultusunda Simay Akdağ
, Begüm Hepkaptan ve Elif Öner'in sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı belirtilerek, "Bu süreçte oyuncuların maç tecrübelerini kaybetmemeleri adına sezon sonuna kadar başka takımlara kiralama opsiyonumuzu kullanabiliriz" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:38 Kaynak: DHA
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