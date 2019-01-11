Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Filesinde 3 Oyuncu Kadro Dışı

Karşıyaka Filesinde 3 Oyuncu Kadro Dışı

10 dakika önce

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Karşıyaka Filesinde 3 Oyuncu Kadro Dışı, System.String[]


Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı. 

Yönetim tarafından yapılan açıklamada antrenör Tamer Çamlıbel'in raporu doğrultusunda Simay Akdağ, Begüm Hepkaptan ve Elif Öner'in sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı belirtilerek, "Bu süreçte oyuncuların maç tecrübelerini kaybetmemeleri adına sezon sonuna kadar başka takımlara kiralama opsiyonumuzu kullanabiliriz" denildi. 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

Akdağ, Çamlıbel, voleybol, Karşıyaka, Spor
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