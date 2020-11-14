Karşıyaka filesinde pozitif vakalar arttı

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda, hafta içi erteleme maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek liderlik koltuğunu VakıfBank'a kaptıran Karşıyaka'da, koronavirüs şoku yaşanıyor.

Daha önce bir oyuncusunda koronavirüse rastlanan yeşil-kırmızılılarda şimdi de 5 oyuncu ve teknik ekipten 1 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Karşıyaka'nın yarın evinde oynaması gereken Gelişim Koleji maçı ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın ve teknik ekibimizdeki arkadaşımızın izolasyon ve tedavi süreci başlatılmıştır" denildi.