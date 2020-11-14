Karşıyaka filesinde pozitif vakalar arttı
14.11.2020 11:12
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda, hafta içi erteleme maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek liderlik koltuğunu VakıfBank'a kaptıran Karşıyaka'da, koronavirüs şoku yaşanıyor.
SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda, hafta içi erteleme maçında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek liderlik koltuğunu VakıfBank'a kaptıran Karşıyaka'da, koronavirüs şoku yaşanıyor.
Daha önce bir oyuncusunda koronavirüse rastlanan yeşil-kırmızılılarda şimdi de 5 oyuncu ve teknik ekipten 1 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine Karşıyaka'nın yarın evinde oynaması gereken Gelişim Koleji maçı ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızın ve teknik ekibimizdeki arkadaşımızın izolasyon ve tedavi süreci başlatılmıştır" denildi.
Son Dakika Banu Alkan'dan şaşırtan itiraf: Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istiyorum "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı "Ne bakıyorsun?" tartışmasında silahlar çekildi: 1'i ağır 2 yaralı Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi