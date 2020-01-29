Karşıyaka filesinde zafer sevinci - Son Dakika
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Karşıyaka filesinde zafer sevinci

7 saat önce

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda evinde çıktığı İzmir derbisinde 4 bin taraftarının önünde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor.

Karşıyaka filesinde zafer sevinci, System.String[]

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda evinde çıktığı İzmir derbisinde 4 bin taraftarının önünde ezeli rakibi Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Karşıyaka'da zafer sevinci yaşanıyor. Altyapısından yetişen gençleriyle ligde mücadele eden yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısında 3-2 yenildiği rakibinden rövanşı alarak moral buldu.

Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Karşıyakalı voleybolcular, puanını 30'a çıkararak Play-Off hattındaki yerini korudu. Karşıyaka Voleybol Şube Yönetimi, salonu dolduran taraftarlara teşekkür ederken, ilk yarıdakinin aksine dün oynanan derbide taraftarlar arasında olay yaşanmaması gönüllere su serpti.


Karşıyaka, voleybol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
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