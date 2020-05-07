Karşıyaka gaza basacak

Koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulan tüm liglerin kaldığı yerden 12 Haziran'da yeniden başlayacağının netleşmesiyle TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Karşıyaka da çalışmalarına hız verecek. Gruplar halinde antrenmanlara geçen hafta başlayan yeşil kırmızılılarda teknik direktör Soner Tolungüç, play-off ve üst lig hedefi için mücadeleye kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

Soner Tolungüç, "Grubumuzda play-offa kalıp bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ancak liglerin yapısıyla ilgili köklü değişikliklerin yapılması gerektiği görüşümüzün de arkasındayız. Bizim tesislerimizde çalışma şartlarımız iyi ama rakiplerimizin hangi ortamlarda çalışacağını bilmiyoruz. Nasıl önlem alacaklarını bilemiyoruz" dedi.