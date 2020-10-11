Karşıyaka gaza bastı - Son Dakika

Karşıyaka gaza bastı

11.10.2020 18:07
Karşıyaka gaza bastı, System.String[]

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. hafta maçında sahasında Elazığ Karakoçan FK'yi 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'un 4. hafta maçında sahasında Elazığ Karakoçan FK'yi 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, 4. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK'yi ağırladı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Hakan Kuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Karşıyaka, ataklarını sıklaştırsa da ilk yarıda ikinci golü bulamadı. İkinci yarıya da kontrollü bir oyunla başlayan yeşil-kırmızılı takım, 80. dakikada Namık Barış Çelik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Konuk takım 90+3. dakikada penaltı atışı kazandı. Elazığ Karakoçan FK'de topun başına geçen Serkan Akbakay, farkı 1'e indirse de mücadele Karşıyaka'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Karşıyaka, 4. maç sonunda 3 galibiyetini elde etmiş oldu. Puanını 10'a çıkaran yeşil-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. - İZMİR

Karşıyaka gaza bastı
Karşıyaka gaza bastı
Karşıyaka gaza bastı
Karşıyaka gaza bastı
Karşıyaka gaza bastı

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka gaza bastı - Son Dakika Spor

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