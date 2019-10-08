Karşıyaka gelecekten umutlu

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, basketbolda heyecan veren, sonuç ne olursa olsun savaşan bir takım kurduklarını, futbolda ise Soner Tolungüç'ün uzun vadeli projenin en önemli unsuru olduğunu söyledi.



Basketbol ve futbolda son 2 haftayı önemli galibiyetlerle kapatan Karşıyaka'da, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, taraftarlara güzel bir sezon yaşatmak adına önemli adımlar attıklarını söyledi. Öncelikle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 2 galibiyetle girerek zirveye yerleşen Pınar Karşıyaka'yı değerlendiren Büyükkarcı, "A Milli Takım Antrenörümüz Ufuk Sarıca'yı yeniden takımımızın başına getirdik. Çok maliyetli değil ama iyi bir takım kurduk. Karşıyaka'nın hatta tüm İzmir'in gurur duyacağı bir takım meydana getirdik. Ama asıl önemlisi Ufuk Sarıca ile birlikte altyapıyı da kapsayan basketbol projesini hazırlıyoruz ve bu işin henüz başındayız. Şu andaki takımımız çok iyi ancak çok da yeni bir ekip olduğumuz unutulmamalı. Bu takımın birbirine alışma sürece var, önce bunu geçmemiz gerekiyor. İleride çok daha iyi olacağız, bundan hiç kuşkum yok. Karşıyaka taraftarının gurur duyacağı bir takım olacak. Sonuç ne olursa olsun, önce sahada mücadele eden terinin son damlasına kadar savaşan bir takım olacak, bundan hiç kuşkum yok" dedi.



Taraftara teşekkür



Pazar günü salonu dolduran taraftarlara da değinen Başkan Büyükkarcı, "Büyükçekmece karşısında salondaki atmosfer neler yapacağımızın güzel bir göstergesi oldu. Bu atmosfer tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılacak. Bu ortam bizleri fazlasıyla gururlandırdı. Taraftarımızın ve takımın gücü birleştiği zaman neler yapabileceğimizi tüm Türkiye'ye gösterdik. Saat 13.00'deki maçın kapalı gişe oynanması bizleri gururlandırdı. Şimdiden zevk veren bir takım sözünü veriyoruz" diye konuştu.



"Futbolda iyi yerlere geleceğiz"



Futbolda da güzel günler için önemli adımların atıldığını belirten Büyükkarcı, şu açıklamayı yaptı:



"Soner Tolungüç, Ufuk Sarıca gibi çalışmayı çok istediğimiz bir antrenördü ve listemizin en başındaydı. Onu da takımın başına getirdik ve doğru bir karar aldığımızı son 2 maçta gördük. Soner Tolungüç, bizim futbolda da uzun vadeli projelerimizin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu sezonda da sonuna kadar play-off mücadelemiz sürecek. En kısa zamanda layık olduğumuz üst sıralara yükseleceğimizden hiç kuşkumuz yok. Futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize ve sportif direktörümüz Atilla Güneş'e güvenimiz tam" ifadelerini kullandı. - İZMİR