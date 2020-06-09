Karşıyaka geri sayıma geçti
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 aylık aradan sonra 18 Temmuz'da kaldığı yerden tekrar başlayacak lig maratonu için tesislerinde toplanan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç tek hedeflerinin 2. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 aylık aradan sonra 18 Temmuz'da kaldığı yerden tekrar başlayacak lig maratonu için tesislerinde toplanan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç tek hedeflerinin 2. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Modern çağda eşine rastlanmamış koronavirüs pandemisiyle tüm dünyanın çok zor günler geçirdiğini belirten Tolungüç, "Hayat normalleşiyor. Avrupa'da bir çok lig başladı. Biz de grubumuzda maçların başlayacağı tarihe kadar hazır hale geleceğiz. Bizim artık tek düşüncemiz armamızı bir üst lige çıkartmak. Öncelik olarak Play-Off hattındaki yerimizi korumak ve eleme maçlarından adımızı 2. Lig'e yazdırmak istiyoruz" dedi.
Uzun zamandır bir arada oynayan, genç ve dinamik bir ekip olmalarının kendileri adına büyük avantaj olduğunun altını çizen Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Oyuncularımız işin ciddiyetinin farkında. Tek amaçları Karşıyaka'yı üst seviyelere taşımak. Bunu gerçekleştirecek potansiyele sahipler. Hem zihinsel hem de fizik olarak oyuncularımızı hazır hale getirmek ise bizim görevimiz" diye konuştu.Dün tam kadro koronavirüs testinden geçen Karşıyaka, pozitif bir sonuç çıkmadığı takdirde yarın Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanların startını verecek. Kaf-Kaf, sezona salgın yüzünden ara verilmeden önce grubunda 26 maçta topladığı 43 puanla beşinci sırada yer alıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:17 Kaynak: DHA
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