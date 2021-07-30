Karşıyaka, Gökhan Ünal ile de anlaştı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi 5 yıldır devam eden transfer yasağını borçlu olduğu 96 eski futbolcusu, teknik adamı ve çalışanından muvafakatname alarak geçici olarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka, Gökhan Ünal'la da anlaşmaya vardı.

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