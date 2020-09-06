Karşıyaka gözünü gençlere çevirdi!

Hazırlık döneminde hem daha önce profesyonel yapılan Burak, Batuhan, Caner, İlyas, hem U19 takımından gelen Berat, Özkan, Oğuz gibi gençlerin gelişimine önem veren Karşıyaka, gençlere daha çok süre vermeyi hedefliyor.

Oyuncuların hazırlık kampında gösterdikleri performans ve gelişim teknik heyeti mutlu etti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, forma rekabetine katılacak gençlerden umutlu olduğunu belirterek, "İlyas, Burak, Batuhan, Caner, Özkan, Oğuz ve Berat'ın bu sezon ekibimizin önemli parçalarından olacağına inanıyorum. Gelişeme açık ve yetenekli futbolcular. Onlar forma savaşına dahil olacaklar ve hak ettikleri anda sahadaki yerini alacaklar. Bu sezon onlardan beklentilerimiz büyük. Ancak bizleri dinleyerek çok çalışmaya devam etmeliler" dedi.