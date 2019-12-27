Karşıyaka güç depoluyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka güç depoluyor - Son Dakika Spor

Karşıyaka güç depoluyor

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka, Antalya kampında ikinci yarıya yüksek tempoyla hazırlanıyor.

Karşıyaka güç depoluyor, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka, Antalya kampında ikinci yarıya yüksek tempoyla hazırlanıyor. Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, devre arasında takviye yaparak güçlenecek rakiplerini fiziksel gücünü artırarak dize getirmeyi hedefliyor. Antalya kampının planladıkları gibi sorunsuz devam ettiğini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Göreve geldiğimiz 5. haftada oyuncuların fiziksel anlamda yeteri kadar mesafe kat etmediğini görmüştük. Sakatlıklar ve hastalıklar üst üste gelince zorlandık. Kampta fiziksel çalışmalara çok önem veriyoruz" dedi.

Oyunculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda ligin sert geçecek. Mevcut kadromuzu fire vermeden korumak ve sakatlık yaşamamak bizim için önemli. Fiziksel kapasitemizi artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Altyapıdan kampa dahil ettiğimiz genç oyuncularımıza tecrübe kazanmaları için hazırlık maçlarında görev vereceğiz. Hazırlık maçlarının sonuçlarını önemsemiyoruz. Önemli olan takım disiplini içerisinde oyuncunun vermiş olduğumuz görevleri doğru şekilde yerine getirmesi. Antalya kampı futbolcuların performanslarını görme açısından önemli" diye konuştu.

İLK PROVA NİĞDE İLE

Karşıyaka, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, Altınordu'nun pilot takımı olan Niğde ekibi ile saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, ikinci hazırlık müsabakasını ise 30 Aralık Pazartesi günü 3. Lig 3. Grup temsilcisi Nevşehir Belediyespor'la yapacak.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Metin Sipahioğlu, Galatasaray'a sert çıktı: Utanmadan konuşuyorlar!
Antalya'da kar manzaralı deniz keyfi TFF, VAR kayıtlarının açıklanmayacağını duyurdu Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
18:06 Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
18:02 Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika Spor
17:58 Beşiktaş Sompo Sigorta'da Jordan Theodore takımdan ayrıldı - Son Dakika Spor
17:56 Yusuf Yazıcı ameliyat için İtalya'da - Son Dakika Spor
17:46 Trabzon'da 45. randevu - Son Dakika Spor
17:05 Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı - Son Dakika Spor
15:53 Fatih Terim, 2019 yılında haberlere en çok konu olan futbol adamı oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka güç depoluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]