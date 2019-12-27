Karşıyaka güç depoluyor! Yüksek tempo... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka güç depoluyor! Yüksek tempo... - Son Dakika Spor

Karşıyaka güç depoluyor! Yüksek tempo...

6 saat önce

Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, devre arasında takviye yaparak güçlenecek rakiplerini fiziksel gücünü artırarak dize getirmeyi hedefliyor.

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Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, devre arasında takviye yaparak güçlenecek rakiplerini fiziksel gücünü artırarak dize getirmeyi hedefliyor. Antalya kampının planladıkları gibi sorunsuz devam ettiğini belirten teknik direktör Soner Tolungüç, "Göreve geldiğimiz 5. haftada oyuncuların fiziksel anlamda yeteri kadar mesafe kat etmediğini görmüştük. Sakatlıklar ve hastalıklar üst üste gelince zorlandık. Kampta fiziksel çalışmalara çok önem veriyoruz" dedi.


Oyunculardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda ligin sert geçecek. Mevcut kadromuzu fire vermeden korumak ve sakatlık yaşamamak bizim için önemli. Fiziksel kapasitemizi artırarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Altyapıdan kampa dahil ettiğimiz genç oyuncularımıza tecrübe kazanmaları için hazırlık maçlarında görev vereceğiz. Hazırlık maçlarının sonuçlarını önemsemiyoruz. Önemli olan takım disiplini içerisinde oyuncunun vermiş olduğumuz görevleri doğru şekilde yerine getirmesi. Antalya kampı futbolcuların performanslarını görme açısından önemli" diye konuştu.


İLK PROVA NİĞDE İLE


Karşıyaka, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, Altınordu'nun pilot takımı olan Niğde ekibi ile saat 15.30'da karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, ikinci hazırlık müsabakasını ise 30 Aralık Pazartesi günü 3. Lig 3. Grup temsilcisi Nevşehir Belediyespor'la yapacak.


Karşıyaka, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:19 
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