Karşıyaka hakkaniyetli karar bekliyor - Son Dakika

Karşıyaka hakkaniyetli karar bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'tan bu yana duran ve daha önce başlangıç tarihiyle ilgili tartışmalar yaşanan alt ligleri dün oynatmama kararı alıp, sezonun nasıl tescil edileceğiyle ilgili açıklamayı ise ileri tarihe bırakırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart'tan bu yana duran ve daha önce başlangıç tarihiyle ilgili tartışmalar yaşanan alt ligleri dün oynatmama kararı alıp, sezonun nasıl tescil edileceğiyle ilgili açıklamayı ise ileri tarihe bırakırken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon durmadan önce Play-Off hattında yer alan Karşıyaka, hakkaniyetli bir karar bekliyor. Daha önce 2 kez yeniden başlangıç tarihi ertelenen, henüz geçen hafta kaldığı yerden 18 Temmuz'da oynanacağı duyurulan alt ligler, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig Kulüpler Birliği'nin çabasıyla dün bu sezon için sonlandırılırken tüm kulüpler gibi Karşıyaka da gelişmeleri takip ediyor. Daha önce mayıs ayında antrenmanlara başlayıp TFF'nin erteleme kararıyla frene basan, 8 Haziran'dan beri 3 haftayı aşkın süredir yeniden sahaya inen Kaf-Kaf'ta teknik direktör Soner Tolungüç, Türk futbolunun önünde tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

Antrenmanları sonlandırıp sezonun tesciliyle ilgili karara kulak veren Karşıyaka'da Tolungüç, "TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de 90 kulübün 81'i oynamak istemiyordu. Aralarında dağılmış, antrenmanlara başlamamış birçok kulüp vardı. En başından beri alt ligler için pandemi sürecinin bir milat olabileceğini söylüyoruz. Bu ligler Süper Lig ve A Milli Takım için hazırlayıcı ligler. Gökhan Gönül, Selçuk İnan gibi birçok futbolcu buradan çıktı. Süper Lig ekipleri şu an bu liglerden gençlere yöneliyor. Dövizle borçlanıp Avrupa'nın kendi parasıyla onlarla rekabet etmek olmuyor. Bu liglerde yapısal devrim için pandemi süreci fırsat görülebilir. Denetimleri artırıp başından beri söylediğimiz gibi altyapısı, tesisi olmayan kulüpler profesyonel lige alınmayabilir. Liglere bir maaş barajı getirilebilir. Başından beri söylediğimiz gibi kriterleri yerine getiren takımlarla birlikte üst lige alınmayı veya yalnız Play-Off oynayıp hedefimize ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı
2'NCİ LİG'DE 3'ÜNCÜ GRUP TALEBİ

Karşıyaka, daha önce 2'nci Lig'de yeni bir grup açılıp 3'üncü Lig'de Play-Off hattında yer alarak kriterleri yerine getiren kulüplerin üst lige alınması çağrısı yapmıştı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, koronavirüs salgınıyla duran alt liglerin devamıyla ilgili, "Mutlaka ligler oynanacaksa liderler bir üst lige çıkmalı ve diğer 4 takım Play-Off oynamalı. Ama benim 3'üncü Lig ile ilgili görüşüm biraz daha radikal. Her gruptan 5'er veya 6'şarlı takımla 2'nci Lig'de yeni bir grup daha açılmalı. 2'nci Lig ile 3'üncü Lig arasında çizginin artık daha net olarak çizilmesi lazım. Çünkü fiziki ve diğer şartlar çok farklı" demecini vermişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka hakkaniyetli karar bekliyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 19:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka hakkaniyetli karar bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]