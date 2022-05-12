Karşıyaka Halk Eğitimden Muhteşem Tarihi Sergi - Son Dakika
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Karşıyaka Halk Eğitimden Muhteşem Tarihi Sergi

Karşıyaka Halk Eğitimden Muhteşem Tarihi Sergi

12.05.2022 08:55

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nin 2022 yılı genel sergisi TCDD Alsancak Garında Mehteran takımının gösterileri ile açıldı.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Türkiye'nin en büyük sivil Mehteran bölüğü olma özelliğini taşıyan "2071 Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Mehteran Bölüğü" nün gösterisi muhteşem bulundu.

Sergi açılışına İzmir Vali Yardımcısı Osman Nuri Canatan, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Dr. Murat Mücahit Yentür, TCDD Bölge Müdürü Cemal Yaşar Tangül, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı öğretmen Sema Kansu ve kursiyerleri tarafından içinde savaş zırhları, 12 adet zırh, kalkan, miğfer, kolçakların yer aldığı bir buçuk yılda tamamlanan Mehteran takımının gösterisi büyük ilgi gördü.

Sergide Alsancak tren garı içinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ün İzmir'i selamladığı tren vagonunda Giyim öğretmenimiz Filiz Budak öğretmenimizin dikmiş olduğu, Nene hatun, Şerife Bacı, Kara Fatma ve Sabiha Gökçen kostümleri sergilendi. Ses sanatçısı Birkan Balcı'nın seslendirdiği Trakya türküleri eşliğinde sergi gezildi.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Korkmaz ve müdür yardımcısı Fidan Gül Sürekli'ninönderliğinde hazırlanan Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi 2022 yılı genel sergisinde, Ahşap öğretmeni Arzu Yumrutaş, Resim Öğretmeni Figen Büyükhan, Çini öğretmeni Zeren Akşehirlioğlu, Bakır Tel İşleme Öğretmeni Sema Kansu, Keçe öğretmeni Tülay Arık, Takı öğretmeni Arzu Çeşmeci, Nakış Öğretmenleri Pelin Sarıkahyaoğlu ve Cennet Genç, Kırkyama Öğretmeni Nebahat Karakış, Seramik Öğretmeni Derya Salgın, Gümüş Takı İşlemeciliği Öğretmeni Ceyda Şakar, Tezhip Öğretmeni Aynur Yürürdurmaz Emme, Minyatür Öğretmeni Ebru Özbenli, Üç boyutlu ÖğretmeniSolmaz Onar ve kursiyerlerinin hazırladığı eserler sergilendi.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Korkmaz ve Müdür Yardımcısı Fidan Gül Sürekli, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Dr. Murat Mücahit Yentür, TCDD Bölge Müdürü Cemal Yaşar Tangül, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman ile birlikte Alsancak tren garı içinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ün İzmir'i selamladığı tren vagonunu gezerek balkonunda hatıra fotoğrafı çektirdiler

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Korkmaz davetlilerin yoğun ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını belirterek katılım sağlayan ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nin 2022 yılı genel sergisi TCDD Alsancak Garında 13 Mayıs'a kadar açık olacak sergi ücretsiz gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Karşıyaka Halk Eğitimden Muhteşem Tarihi Sergi - Son Dakika


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