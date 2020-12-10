Karşıyaka-İçel İdmanyurdu: 3-1

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Selman Timur (xx), Abdulkadir Yılmazoğlu (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xxx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Onur (xx), Fatih (xxx), Mustafa Aşan (xxx), Mustafa Değirmenci (xx) (Dk. 76 Özkan xx), Battal (xxx) (Dk. 84 Batuhan), Namık Barış (xxx) (Dk. 90+1 İlyas), Hakan Kuş (xxx)

İÇEL İDYANYURDU: İbrahim (xx) - Ayberk Kutluğ (x), Gökcan (xxx), Gülhan (x) (Dk. 88 Onur), Emrullah (x) (Dk. 46 Yaşar xx), Hakkı (x), Ömer Önder (xx), Burak Ziyattin (x), Sabahattin (x) (Dk. 61 İsmail x), Ömer Ozan (xx), Aslan (x)

GOLLER: Dk. 9 Fatih, Dk. 23 Hakan Kuş, Dk. 90+4 Batuhan (Karşıyaka), Dk. 28 Gökcan (İçel İY)

SARI KARTLAR: Erdoğan, Mustafa Aşan (Karşıyaka), Burak Ziyattin (İçel İY)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, lider İçel İdmanyurdu'nu zirve mücadelesinde mağlup etti, rakibiyle puanlarını eşitledi: 3-1. İç sahada üst üste ikinci galibiyetini alan Kaf-Kaf'ın gollerini 9'uncu dakikada Fatih, 23'üncü dakikada Hakan Kuş ve 90+4'üncü dakikada Batuhan attı. Konuk takımın tek golü 28'inci dakikada Gökcan'dan geldi. Bu skorla puanını 25'e çıkaran Karşıyaka, rakibini yakalayıp 27 puanla zirveyi devralan Çatalcaspor'u takibini sürdürdü.

Sol bek Burak'ın çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapattığı Karşıyaka'da kasığındaki sakatlık nedeniyle maç günü etkili hücum silahı Doğukan da kadrodan çıkarıldı. Kadroda 3 değişiklikle sahaya çıkan Kaf-Kaf'ta Burak'ın yerine Onur, Doğukan'ın yerine Namık Barış, Özkan'ın yerine ise Battal forma giydi. Karşıyakalı futbolcular ilk golden sonra Burak'ın formasını açarak futbol hayatının baharında talihsiz sakatlık geçiren arkadaşlarına moral aşıladı. Konuk İçel'de cezalı Uğur, Tunahan ve koronavirüse yakalanan takımın birinci kalecisi Sertaç oynayamadı.

Karşıyaka, 30 Ekim'deki İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalıp hastanedeki 28 günlük yaşam savaşını 26 Kasım'da kaybeden eski futbolcusu Malik Tahirler'i unutmadı. Yeşil-kırmızılılar tribünde talihsiz futbolcu için, "Seni unutmayacağız Malik Tahirler" yazılı pankart açtı.

9'uncu dakikada Karşıyaka öne geçti. Battal'ın serbest vuruşta defansın arkasına sarkıttığı pasta İçelli futbolcular ofsayt beklentisiyle durakladı, Fatih karşı karşıya pozisyonda kaleci İbrahim'i avladı: 1-0.

23'üncü dakikada fark ikiye çıktı. Anıl'ın sağdan pasını ceza sahasında Battal indirdi, Hakan Kuş aşırtıp vurdu: 2-0.

28'inci dakikada konuk ekip umutlandı. Sağ kanattan Özer Ozan'ın yaptığı ortaya arka direkte Gökcan'ın kafa şutunu kaleci Erdoğan kale içinden çıkardı. Hakem Mehmet Şükrü Közcü, yardımcısının uyarısıyla golü verdi: 2-1.

42'nci dakikada Karşıyakalı futbolcuların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Battal, ceza alanında Sabahattin'in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi.

İlk yarı bu skorla bitti.

50'inci dakikada gelişen ev sahibi atağında Fatih'in ara pasında karşı karşıya pozisyondaki Mustafa Değirmenci'nin şutunu İbrahim kornere çeldi.

58'inci dakikada Karşıyakalı Namık Barış'ın ortasına Hakan Kuş'un kafa vuruşu auta çıktı.

87'nci dakikada Namık Barış'ın kullandığı serbest vuruşu İbrahim kornere çeldi.

90+4'üncü dakikada Özkan'ın ortasını boş pozisyonda ağlara yollayan Batuhan skoru belirledi: 3-1.

- İzmir