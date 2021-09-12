Karşıyaka idare etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona transfer yasağını açarak yenilediği kadrosuyla Esenler Erokspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek başlayan Karşıyaka, koronavirüs pandemisi nedeniyle 1.5 yıldır ayrı kaldığı taraftarıyla buluştuğu ilk iç saha maçında İçel İdmanyurdu önünde beraberliğe razı oldu. İkinci yarının başında kalesinde gördüğü gole 80'inci dakikada Burak Karapınar'la karşılık veren Karşıyaka puanı kurtarmayı başardı. Yeşil-kırmızılılar maçta özellikle Hakem Cansu Tiryaki, yardımcıları Betül Nur Yılmaz ve Batuhan Bıyıklı'nın kararlarına büyük tepki gösterdi.

Karşıyaka'da 12 yeni transferden kaleci Yusuf, sağ kanat Ertuğrul, orta saha Samican ve forvet İhsan Furkan ilk 11'de oynarken, forvet Barış Sungur, santrfor Okan Yılmaz ve orta saha Sefer ikinci yarıda oyuna dahil olarak ilk kez yeşil-kırmızılı formayı giydi. Kazanamasa da grubun güçlü ekiplerinden biri olan İçel önünde pes etmeyen İzmir temsilcisi haftaya Mardin 1969 Spor deplasmanına çıkacak. Karşıyaka'da cezası biten yeni transferlerden Abdülkadir de bu maçta takıma dönecek.