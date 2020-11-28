Karşıyaka ikinci yarılarda coştu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka bu sezon toplamda attığı 15 golün 11'ini ikinci yarılarda kaydetti. Maçın ilk 45 dakikalık bölümünde ise sadece 4 gol üretebilen Karşıyaka özellikle son 15 dakikada 5 kez rakif fileleri sarsarak pes etmedi. Yeşil-kırmızılılar ilk 15 dakikada 2, 16 ve 30'uncu dakikalar arasında 1 ve ilk yarının son 15 dakikasında yine 1 gol üretti. Kaf-Kaf ikinci yarının ilk 15 dakikasında 4 gol atarken, mücadelelerin 61 ve 75'inci dakikalarında 2 kez gol sevinci yaşadı.

Genç bir kadroya sahip olan İzmir ekibi son çeyrekte ise 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Karşıyaka ikinci yarılarda attığı gollerle 11 puan kazanmayı başardı. Son saniyeye kadar takımın gol atma arzusunun olduğunu ifade eden teknik direktör Soner Tolungüç, "İlk düdükten son düdüğe kadar oyunun içinde kalmak en büyük amacımız. Son dakikalarda bulduğumuz goller, futbolcularımızın kazanma arzunun son saniyeye kadar ne kadar üst düzeyde olmasının bir göstergesi" yorumunu yaptı.