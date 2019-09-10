Son Dakika Haberleri: Karşıyaka ile Arapgir kardeş oluyor
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Karşıyaka ile Arapgir kardeş oluyor

1 saat önce

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi ile Malatya'nın Arapgir Belediyesi kardeş belediye oluyor.

Karşıyaka ile Arapgir kardeş oluyor, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi ile Malatya'nın Arapgir Belediyesi kardeş belediye oluyor.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, beraberinde Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile birlikte Arapgir'e bağlı Gözeli,Çiğnir, Eğnir,Taşdibek, Sağıluşağı,Tarhan, Suceyn, Yeşilyayla,Aktaş, Onar,Kılıçlı ve Taşdelen Mahallelerini ziyaret etti. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun birlik ve beraberlik içerisinde Arapgir'de başarılı işlere imza atmaya devam edeceğini söyleyen Ağbaba, "23 Eylül tarihinde İzmir Karşıyaka Belediye Başkanımız Cemil Tugay Arapgir'e gelecek. Arapgir Belediyemiz ile Karşıyaka Belediyemiz kardeş belediye olacaklar. 23 Haziran ve 31 Mart seçimleri bizlere nefretin, düşmanlığın değil kardeşliğin ve barış dilinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birbirimizi kötüleyerek bir yerlere varılmayacağını gösterdi. Arapgir'in köylerini geziyoruz. Tarımın bittiğini,hayvancılığın yok edildiğini görüyoruz. Geçen yıl yemin fiyatı 40 lirayken bu yıl 95 liraya yükselmiş. Üretim sıkıntılı. Sadece üretim değil, Türkiye'nin içi de sıkıntılı, dışı da sıkıntılı" ifadelerini kullandı - MALATYA

Karşıyaka, Arapgir, Malatya, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:39 Kaynak: İHA
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