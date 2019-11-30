Karşıyaka ile Fenerbahçe, liderlik için parkeye çıkıyor!

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak.



Tam 50 TL ve öğrenci 30 TL'ye satışa sunulan maç biletleri, karşılaşmada 2 gün önce tükendi.



Ligde bu sezon yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kurduğu iddialı kadroyla müthiş bir çıkış yakalayan Kaf-Kaf, 9 maçta 8 galibiyet elde etti.



Dünyaca ünlü Sırp antrenör Obradovic yönetiminde yıllardır THY Euroleague'de Final Four'un abonesi olan Fenerbahçe Beko, Avrupa'da bu sezona istediği gibi başlayamasa da ligde Pınar Karşıyaka gibi 9 haftada 8 galibiyet aldı.



Fenerbahçe'yi liderlik koltuğunu korumak için ağırlayacak yeşil-kırmızılı ekip, Ufuk Sarıca görevden ayrıldıktan sonra son 3 yılda rakibini hiç yenemedi.



Fenerbahçe'nin bileğini 20 Mart 2016'dan beri bükemeyen Karşıyaka, yine Sarıca yönetiminde zincir kırmaya çalışacak.



Ev sahibinde sezon başından beri sakat olan Crocker forma giymeyecek, Kennedy'nin durumu maç saati netleşecek. Vesely, Kalinic, Westermann'ın sakat olduğu Fenerbahçe'de de Colo'nun durumu belirsiz.



