Son Dakika Haberleri: Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip
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Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki play-off yarışında pazartesi günü Turgutluspor'u ağırlayacak Karşıyaka, rakibiyle 17 yıl sonra karşılaşacak.

Karşıyaka ile Turgutluspor 17 yıl sonra rakip, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki play-off yarışında pazartesi günü Turgutluspor'u ağırlayacak Karşıyaka, rakibiyle 17 yıl sonra karşılaşacak.

İki takım son olarak 2001-2002 sezonunda Lig B 2'nci Kademe Grubu'nda 17 Nisan 2002'de rakip oldu. Turgutlu'da oynanan son maçı ev sahibi 2-0 kazandı. O tarihten sonra farklı liglerde ve farklı gruplarda yer alan Kaf-Kaf ve Kasaba'nın yolları ilk kez bu sezon yeniden kesişti. Grupta iç sahada üst üste 5 galibiyet alan, son 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle geçen Karşıyaka, 24 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine geçen hafta evinde Kozanspor'u yenerek son veren Turgutluspor ise topladığı 23 puanla 5'inci durumda bulunuyor. Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde iç sahada oynadığı 5 maçta rakiplerine hiç puan kaptırmayan Karşıyaka, yine kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Cüneyt Biçer yönetimindeki Turgutlu ise deplasmanda kazanıp seriyi yakalamayı hedefliyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
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