Son Dakika Haberleri: Karşıyaka İlk Hazırlık Maçına Çıkıyor

Karşıyaka İlk Hazırlık Maçına Çıkıyor

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci yarısına 22 Aralık'tan bu yana İzmir'de hazırlanan Karşıyaka, yarın devre arasındaki ilk hazırlık maçında 1. Grup'un iddialı takımlarından Tire 1922'ye konuk olacak.

Karşıyaka İlk Hazırlık Maçına Çıkıyor, System.String[]


TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ikinci yarısına 22 Aralık'tan bu yana İzmir'de hazırlanan Karşıyaka, yarın devre arasındaki ilk hazırlık maçında 1. Grup'un iddialı takımlarından Tire 1922'ye konuk olacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Hakan'ın iyileştiği yeşil-kırmızılılarda eksik futbolcu bulunmuyor. Devre arasında tesislerinde çalışan Kaf-Kaf, önümüzdeki günlerde Çeşme'de kampa girmeyi planlıyor.

Karşıyaka'da ligde 20 Ocak'ta oynanacak Van Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi başlatılan hatıra bileti kampanyası da devam ediyor. Kampanya kapsamında basketbol takımından oyuncular da bilet aldı. İzmir temsilcisinde Sportif Direktör İsmet Arzuman, Antrenör Egemen Urhan ile oyuncular Onur Kıntaş, Fatih Öztekin ve Erdoğan Açar, Karşıyaka Ortaokulu öğrencileriyle meslek tanıtım günü için bir araya geldi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:26 Kaynak: DHA

Aralık, Tire, İzmir, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan Ayrılan Onur, Kulüp Tarihine Geçti Hamsi İhracatından 3 Milyon 457 Bin 615 Dolarlık Gelir Elde Edildi

Emekliye Yapılan 498 TL'lik Zam, 9 Gün Sonra Hesaplarda Olacak AK Parti İzmir Adayı Nihat Zeybekci'den İZBAN Açıklaması: Hemşehrilerimizin Çilesine Son Verilmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:42:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka İlk Hazırlık Maçına Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]