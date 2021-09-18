Karşıyaka ilk peşinde

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer yasağını kaldırarak yenilediği kadrosuyla oynadığı ilk 2 maçtan galibiyet çıkaramayan Karşıyaka, yarın Mardin 1969 Spor deplasmanında ilk 3 puanını hanesine yazdırmaya çalışacak. Mardin 21 Kasım Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.
Yeşil-kırmızılı ekipte maç öncesi yeni transferlerden Abdülkadir'in cezası sona erdi. Sezonun ilk haftasında Esenler Erokspor'a 1-0 yenilip ardından İzmir'de İçel İdmanyurdu'yla 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf'ın 1 puanı bulunuyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Mardin'de sahaya 3 puan alıp seri başlatmak için çıkacaklarını söyledi.
Kaynak: DHA
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