Karşıyaka ilki arayacak

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 yeni transferle başladığı sezonda oynadığı ilk 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, bu hafta Mardin 1969 Spor deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacak. Grupta mutlak şampiyonluk hedefleyip, bir an önce çıkışa geçmek isteyen yeşil-kırmızılılarda takıma geç katılan Okan Yılmaz, Barış Sungur, Sefer, Batuhan, Oğulcan gibi yeni transferler yavaş yavaş form tutarken, yine yenilerden Abdülkadir'in de cezası sona erdi. İlk puanını geçen hafta İçel İdmanyurdu önünde 1-1'lik sonuçla alan Kaf-Kaf, Mardin'i yenip ardından seri başlatmaya çalışacak.