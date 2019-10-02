Karşıyaka, İsveç'ten avantajlı döndü!

İsveç'teki Boras Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.
Üçüncü çeyreğini 63-56 üstün tamamladığı maçı 77-70 kazanmasını bilen yeşil-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi için avantaj sağladı.
Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.