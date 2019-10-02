Son Dakika Haberleri: Karşıyaka, İsveç'ten avantajlı döndü!
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Karşıyaka, İsveç'ten avantajlı döndü!

19 dakika önce

İsveç'teki Boras Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

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İsveç'teki Boras Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.


Üçüncü çeyreğini 63-56 üstün tamamladığı maçı 77-70 kazanmasını bilen yeşil-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi için avantaj sağladı.


Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.


Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde E Grubu'nda Belçika'dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda'dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.


İzmir, İsveç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:51 
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