Karşıyaka iyi bitirdi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezona 7 yeni transferiyle hazırlanan Karşıyaka , son hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılıların gollerini Doğukan , Fatih ve Cenk attı. Sezonun ilk maçında haftaya 5 Eylül Pazar günü Esenler Erokspor'a konuk olacak Kaf-Kaf, aylardır uğraştığı transfer yasağını hafta içinde kaldırıp yeni takviyelerine lisans çıkarmaya çalışacak. Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

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