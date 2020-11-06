Karşıyaka izin yapacak

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü oynaması gereken Arhavispor maçı, rakip takımda çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen zirve ortağı Karşıyaka'da, lig ve kupadaki yoğun periyotta biraz olsun nefes alan futbolculara 2 gün izin verildi. Teknik ekip, İzmir'i sarsan deprem felaketinin moral bozukluğuyla ligde Çatalcaspor, Türkiye Kupası'nda Bursaspor'la 2 deplasman maçı oynayan yeşil-kırmızılı futbolculara izinle moral dopingi yapacak. Teknik direktör Soner Tolungüç, "Oyuncularım üst üste zorlu maçlar oynadı. Tüm İzmir gibi biz de zorlu günler yaşadık" dedi. Futbolcularının durumunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, hem gençler hem de tecrübeli futbolcuların çok iyi performans sergilediğini, maçlarda kadro kurmakta zorlandığını söyledi.

HARUN'UN HAREKETİ SEMBOL OLDUİzmir depreminde enkaz altından günler sonra kurtarılan İdil, Elif ve Ayda için Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Bursaspor deplasmanında attığı golden sonra formasının altına giydiği, "Her şeye rağmen umut var" yazılı tişörtü gösteren Karşıyakalı Harun'un yaptığı hareket de öncü oldu. Gol sevincinde İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kurtarma ekibi personelinin parmağını eliyle tuttuğu hareketi yapan Harun'un aynı hareketini birçok futbolcu tekrarladı. Türkiye Kupası'ndaki maçlarda gol ve galibiyet sevinçlerinde birçok futbolcu ile takım aynı hareketi yaptı.